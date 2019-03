Badmintonners uit Deventer degraderen naar vierde divisie

PAARDENSPORT Amazone Nekeman ook nog eens zesde in Lier

3 maart Voor amazone Denise Nekeman was het toernooi in het Belgische Lier eigenlijk al geslaagd, door de kaderscore die ze in de GP reed. Zondag voegde ze daar op het internationale dressuur-toernooi met Boston STH een zesde plaats in de GP-Special aan toe.