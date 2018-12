Bakker gaat bij Triton Putten niet verder als trainer

Wild heeft nationale titel punten­koers binnen

27 december Kirsten Wild is in Apeldoorn Nederlands kampioene op de puntenkoers op de baan geworden. De Zwolse wist in de sprints en met het nemen van een ronde overtuigend de titel te behalen, rijdend in haar regenboogtrui van wereldkampioene. Amy Pieters is tweede geworden, Amber van der Hulst eindigde op de derde plaats.