Barnevelder Cas Abraham krijgt tweede kans bij Dynamo

Ommense springrui­ter Schuttert zesde in GP Hohenkir­chen, voor Rouvener Houtzager

Vaak als er een Schuttert-telg in het nieuws is gaat het om zijn jongere broer en collega Frank, maar de Ommense springruiter Hendrik-Jan Schuttert bewees in het Noord-Duitse Hohenkirchen ook nog steeds op internationaal topniveau mee te kunnen. Bij zijn debuut met zijn elfjarige toppaard Halla in een viersterren Grote Prijs sprong de combinatie naar de zesde plaats.