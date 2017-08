Basisplaats voor Eghan tegen NEC

Sanne in ’t Hof traint in de slipstream van Sven Kramer

10:37 Ze weet niet precies hoe ze het meetrainen moet omschrijven. Maar feit is dat de Schalkhaarse schaatster Sanne in ’t Hof (19) sinds een maand of vier in de slipstream van Sven Kramer, Kjeld Nuis en Carlijn Achtereekte vertoeft en zich in de kijker mag en wil rijden bij Lotto-Jumbo.