Basketbalclubs uit België en Nederland kiezen voor invoering van BeNe League, ook Landstede Hammers enthousiast

Jaloezie maakt plaats voor trots bij broertje Apeldoorn­se profvoet­bal­ler Thomas Oude Kotte

20 november Het contract van Thomas Oude Kotte (24) bij Excelsior loopt komende zomer af. De Apeldoornse verdediger staat open voor een nieuwe uitdaging, waarbij het buitenland een serieuze optie is. Broertje Kevin (21) is nu trots, maar dat was eerder wel anders. Toen was hij vooral jaloers. ,,Buiten het zicht van Thomas huilde ik bij mijn moeder.”