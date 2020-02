Basketballer Jozo Rados: de beer met vriendelijke uitstraling is ‘terug’ in Zwolle

Dat moet even worden uitgelegd. Hammers is eind januari koortsachtig op zoek naar een vervanger voor de langdurig geblesseerde Kevin Bleeker. Een week of twee en de nodige belletjes later wandelt Jozo Rados het Landstede Sportcentrum binnen. ,,Weet je wat grappig is?”, vertelt Rados vanachter zijn cappuccino. ,,Ik liep hier de zaal binnen en herkende het meteen. Met de Oostenrijkse onder -20 ploeg hebben we hier tien jaar geleden nog gespeeld. Toen was ik al onder de indruk van de hal en alle faciliteiten, dus wel bijzonder dat ik nu terug ben.”