Basketbalsters van Snipers uit Zeewolde doen het niet!

Winnen in eigen huis zou een megastap betekenen richting kampioenschap in de tweede Divisie. De basketbal-vrouwen van de Snipers uit Zeewolde kwamen zaterdagavond echter geen moment in de wedstrijd en verloren kansloos met 60-72 van BV Leeuwarden.

De kater was groot na de deceptie in eigen huis waar de tribunes volgepakt zaten. Okay, Scylla had eerder die avond gewonnen dus een kampioenschap zou zaterdagavond nog niet behaald worden. De Snipers hoefden dus alleen te doen waar ze thuis goed in zijn, winnen. Daarmee zou men met twee punten voorsprong de laatste wedstrijd in gaan.

Niet simpel

Jacky Zwerver uit Zeewolde was voor de wedstrijd nog overtuigd. ,,We weten wat we moeten doen. Simpel”. Zo simpel werd het echter niet. De Friezen zetten de thuisploeg vanaf de eerste seconde over het hele veld onder druk. Daardoor ontstonden er op elk front de nodige fouten die keihard werden afgestraft. Trainer Erik Raterink zag het maar stond machteloos. ,,We hebben vaker tegen ze gespeeld. De laatste keer speelden we onze beste wedstrijd van het seizoen. Toen wisten we ze bij de strot te pakken wat ons nu gebeurde. We kwamen maar niet onder de pressie vandaan”. Trainer Raterink weet dat het kampioenschap aan een zijden draadje hangt.

Zware pot