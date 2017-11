Basketbalwedstrijd Landstede gestaakt na vastgelopen app

Leppens voorkomt opnieuw vierde wereldtitel Jaspers

10 november Eddy Leppens heeft voor het tweede WK op rij Dick Jaspers de weg versperd naar zijn vierde wereldtitel driebanden. De Belg, die in de groepsfase al verraste door op één carambole na de Zuid-Koreaanse oud-wereldkampioen Choi te kloppen, was zijn ploeggenoot bij eredivisie-koploper HCR Prinsen in het Boliviaanse Santa Cruz net als in Bordeaux vorig jaar de baas: 40-27.