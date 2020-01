Be Quick en Rohda Raalte gaan voor 1/8 finales districtsbeker en kraker voor korfballers KVZ

Robert uit Hattem rijdt met Chris Froome door de Valley of Tears

18:45 Voor wie er nog aan twijfelt of Chris Froome op trainingskamp is en ver is in zijn fysieke herstel: Robert Leferink kwam hem deze week tegen op de bergen van Gran Canaria, trainend met zijn ploeg Team Ineos. Samen rijdend door de Valley of Tears, al waren de tranen nu van geluk.