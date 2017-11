Beat Cycling Club wint prestigestrijd op NK Teamsprint

Roy van den Berg (Apeldoorn) was in zijn nopjes met de winst. “Eindelijk lukt het me om zo snel te openen. Ik ben zoekende geweest de afgelopen weken. Op advies van onze coach Tim Veldt ben ik iets anders op mijn fiets gaan zitten om meer mijn kracht kwijt te kunnen met de start. Maar dat kwam er de afgelopen weken niet uit. Nu was het eindelijk dan wel raak. De focus was goed, de nieuwe positie pakte goed uit.” Theo Bos (Hierden) was ook in zijn nopjes met de winst. Volgens hem ook een verdienste van iedereen bij Beat ,,De begeleiding bij deze wedstrijd was vergelijkbaar met die van een wereldbeker. We hebben er echt naar toe geleefd en iedereen was erbij die belangrijk was om deze prestaties te leveren. Het gevaar is anders dat je in slaap wordt gesust. Het is een gemoedelijk sfeertje zo tussen de jeugd, maar ik heb al vaker mee gemaakt dat je daardoor net even niet de focus hebt om top te presteren. Het lukte ons vandaag om dat wel te doen.”