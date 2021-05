Beitske lacht de wereld toe en Kirsten is niet meer bang voor honden (en heeft een eigen viervoeter)

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media. Zeker in deze onzekere tijden van de coronacrisis.

Je kunt het minder treffen tijdens een trainingskamp, maar de Deventer schaatsster Eline Jansen genoot met volle teugen. Met haar Team Frysk was ze in het Spaanse Pedreguer en konden ze zelfs even het zeewater voelen. Een goede start!

Beetje zelfspot is een topsporter niet vreemd. In elk geval bij hordeloopster Eefje Boons niet. De Deventerse maakte een ‘elevatorselfie’ en kwam toch wel tot de conclusie dat het een tijdje geleden was dat haar t-shirt gestreken was..... No problem, hoor.

Ze kan het eigenlijk bijna niet geloven. De Apeldoornse volleybalinternational Kirsten Knip was drie jaar geleden nog bang voor honden, bang dat ze zouden bijten bijvoorbeeld. Nu heeft ze met Harvey al een tijdje een eigen hond en is het geen probleem als hij vriendjes over de vloer heeft.... Mooi!

De in Apeldoorn geboren Sara Marita Kramer en haar zus Femke Kramer delen familiekiekjes waar broers Tim en Rudger te zien zijn. Mooi plaatje hoor, vanuit Maria Alm in Oostenrijk.

Beetje uitrijden na een wedstrijdweekend en voor belangrijke wereldbekerwedstrijden is helemaal niet gek. Zeker niet als dat in de mooie straten van het Italiaanse Verona is, weet de Hierdense BMX’ster Ruby Huisman nu ook.

En dan word je wakker en ben je jarig! Danique Kerkdijk, voetbalster van het Engelse Brighton and Hove Albion en afkomstig uit Olst werd deze week 25. Ze is blij met alle felicitaties die haar verjaardag in deze tijden toch nog een beetje speciaal maakten. Gefeliciteerd!

Mooie boodschap van racester Beitske Visser uit Dronten: verander de wereld met jouw glimlach, laat de wereld niet jouw glimlach veranderen. Nice!

