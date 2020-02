Bekerfinale Dynamo, saillant en belangrijk duel voor VVOG

Sportagenda Apeldoorn/VeluweNa de afgelasting van vorige week zondag is het nog maar de vraag of er dit weekend wel veel gevoetbald zal worden. Er staan in ieder geval genoeg aardige wedstrijden op het programma. Een duel dat zeker wel doorgaat is de bekerfinale in het volleybal, waarin Dynamo de eerste hoofdprijs van het seizoen wil bemachtigen.

De bekerfinale die wordt gespeeld in de Maaspoort in den Bosch is een kopie van de finale van vorig jaar. Dynamo zal tekenen voor hetzelfde resultaat, want toen wist het Lycurgus te verslaan. Ook in de competitie zijn de Groningers de belangrijkste rivaal van Dynamo.

Saillant: Bouw speelgerechtigd

In het amateurvoetbal valt het oog direct op de degradatiekraker tussen VVOG en VVSB in de derde divisie zaterdag. Bij de gasten uit Noordwijkerhout nam Richard Plug het over van de vertrokken Eric Meijers, maar vooralsnog krijgt hij de ploeg ook nog niet aan de praat. VVOG schoot met de remise tegen ONS Sneek vorige week ook niet bijster veel op. Extra saillant is het dat de tussentijds van VVSB overgekomen Yannick Bouw uitgerekend deze week groen licht kreeg van de KNVB.

In de derde klasse B op zondag staat weer een belangrijk degradatieduel voor Albatross op het programma tegen hekkensluiter Colmschate. Kan het de overwinning tegen Vaassen twee weken terug een positief vervolg geven? Als dat lukt vergroot Albatross het gat met de directe degradatieplaats tot vijf punten.

In de vierde klasse F gaat nummer drie Groen Wit’62 op bezoek bij nummer twee Twello. Een interessante krachtmeting in het kielzog van koploper WWNA. Winnen betekent enigszins aanhaken, verliezen een terugval in de enorm grote middenmoot.

Rugby-derby in Apeldoorn

Het verdere sportprogramma is redelijk beperkt. Dindoa doet nog mee voor de bovenste plaats, maar moet dan na de nederlaag tegen Die Haghe sowieso winnen van het nog puntloze Nova. Ook in het rugby is er een interessant streekduel tussen RFC Rams en Pickwick Players uit Deventer. De Apeldoorners zijn met twee zeges in drie duels goed begonnen aan de degradatiepoule. Daarin leidt de formatie uit Deventer.

Het volledige sportprogramma:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: GOES – DVS’33, VVOG – VVSB, Sparta Nijkerk - Hoek (15.00).

Hoofdklasse B: SDC Putten – HZVV, SC Genemuiden – NSC Nijkerk.

1D: Hierden – SDV Barneveld (15.00), DOS Kampen – CSV Apeldoorn (15.00), Nunspeet – DOS’37 (14.45).

2H: FC Horst – De Merino’s.

3B: Rood-Wit’58 – Blauw Geel’55, AGOVV – Otterlo (15.00), Teuge – Zeewolde (15.00), SKV – Zwart Wit’63 (15.00).

3C: Rouveen – Elspeet, HTC – Hulshorst.

4C: EFC’58 – Barneveld, FC RDC – Vierhouten’82 (15.00), Ede/Victoria – Prins Bernhard (15.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

2J: BWO – Columbia, WSV – Bon Boys.

3B: Helios – Robur et Velocitas, Albatross - Colmschate (14.00).

4F: Victoria Boys – Klarenbeek, Twello – Groen Wit’62, ZVV’56 – De Gazelle, Sportclub Deventer – Orderbos, Apeldoornse Boys – Beekbergen, Loenermark – WWNA (14.30).

5F: Wesepe – V en L.

KORFBAL

Overgangsklasse B: Unitas – ASVD (za 19.15), De Meeuwen – DOS (W) (za 20.00), 1D: Dindoa – Nova (za 19.00).

2D: Sparta Nijkerk – DWS (za 17.20).

RUGBY

2e klasse Noord, Plate: RFC Rams – Pickwick Players (zo 15.00).

VOLLEYBAL

Mannen

Bekerfinale: Dynamo – Lycurgus (zo 13.00).

WATERPOLO

Mannen

Derde divisie C: EZC – Aquapoldro (za 19.55), TriVia – Nunspeet (za 20.00).

Oost, eerste klasse A: WWV Winterswijk – ZEW (za 17.45), De Spreng – Woelwaters (15.00).

ZAALVOETBAL