Belangrijke degradatieduels voor onder meer ESC en KCVO, Dynamo staat voor beslissende wedstrijd

Programma Apeldoorn/VeluweIn de vierde klasse op zaterdag zijn de eerste degradanten al bekend. Daar zullen de komende weken snel meer afdalers bijkomen, vanwege de versterkte degradatie. Ook in verschillende andere sporten is de ontknoping van het seizoen nabij.

Zo kan dit weekend het doek vallen voor Epe in de eerste klasse. De bij voorbaat al loodzware klus om in de sterke eerste klasse op zaterdag te overleven werd nog extra lastig door langdurige blessures bij sleutelspelers. Bij winst op Go Ahead Kampen kan de ploeg de neergang in ieder geval nog even uitstellen.

Heel veel andere clubs spelen ook belangrijke duels in de gevarenzone, zoals ESC tegen concurrent Terschuurse Boys (3B) en op zondag KCVO tegen ABS (3D).

Dit weekend kan ook het doek vallen voor de tafeltennissers voor De Brug in de tweede divisie. Na de verrassende promotie afgelopen jaar, lukte het in de najaarscompetitie nog om erin te blijven, maar nu lijkt een terugkeer naar de vertrouwde derde divisie onontkoombaar voor de Apeldoorners. Het zelfde lot hangt de volleyballers van EVV uit Elburg boven het hoofd in de Topdivisie.

Gelukkig zijn er ook nog clubs die strijden om een prijs. De meest in het oog springende is Dynamo, dat zaterdag tegen SSS een plek in de play-off finale moet zien veilig te stellen.

Het volledige sportprogramma voor komend weekend:

AMATEURVOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven):

Derde divisie: Sportlust’46 – VVOG (15.00), DVS’33 – Ter Leede (15.00), Sparta Nijkerk – ASWH (15.00).

Vierde Divisie B: DETO – CSV Apeldoorn (14.45).

1e klasse A: NSC Nijkerk – SDC Putten, Monnickendam – Nunspeet.

1e klasse E: WHC – DZOH, Epe – Go Ahead Kampen (15.00).

2e klasse I: WVF – Owios, Be Quick’28 – FC Horst, Hatto Heim – DESZ, VSCO’61 – AGOVV.

3e klasse B: Elspeet – EFC’58, Zwart Wit’63 – KVVA, DSV’61 – Swift’64, ESC – Terschuurse Boys (14.45), Zeewolde – Hoevelaken (15.00).

3e klasse C: FC Ommen – Hattem, Heerde – SC Lutten.

3e klasse E: Twello – Eerbeekse Boys, Oene – Eefde, VIOS V. – AVW’66.

4e klasse C: Rood-Wit’58 – Barneveld.

4e klasse D: Hulshorst – Noord Veluwe Boys, Prins Bernhard – EZC’84, ’t Harde – WZC Wapenveld, VEVO – De Veluwse Boys, BAS – SEH, Apeldoornse Boys – ZVV’56 (15.15).

Zondag (14.00 uur):

1e klasse D: RKHVV – WSV, Columbia – De Bataven.

3e klasse D: Robur et Velocitas – Beekbergen, KCVO – ABS, Groen Wit’62 – Albatross.

4e klasse F: Veluwezoom – Orderbos, Victoria Boys – WWNA, SC Rheden – TKA.

5e klasse E: Emst - Wissel.

Vrouwen:

Hoofdklasse A: Sparta Rotterdam - Klarenbeek (za. 17.15).

Hoofdklasse B: Victoria Boys – Nooit Gedacht (zo. 14.00).

VOLLEYBAL

Mannen:

Eredivisie A-poule: Dynamo – SSS (za 20.00).

Topdivisie: EVV – DIO Bedum (za 16.00).

Eerste Divisie: VVH – VC Sneek (za 15.00).

Tweede Divisie: Alterno – Orion 3 (za 16.30).

Vrouwen:

Eredivisie: Voltena – Dynamo (za 19.00).

Topdivisie: Alterno – Set Up’65 (za 20.00).

HANDBAL

Tweede divisie: Achilles – Huissen (za 20.35).

HOCKEY

Mannen:

1e klasse A: Spandersbosch – AMHC, Hattem – Myra (zo. 14.45).

2e klasse A: Beuningen – Ares, Gron. Studs – Mezen (zo. 14.45).

Vrouwen:

2e klasse B: Deventer – AMHC (zo 12.45).

HONKBAL

2e klasse A: WSB – Ridderkerk Rowdies (zo. 14.00)

RUGBY

2e klasse Cup: RFC The Rams – Bulldogs (zo 14.00).

TAFELTENNIS

Tweede Divisie A: De Brug – Tempo Team 4 (za 15.00)

WATERPOLO

Mannen:

3e divisie: GZVW – Nunspeet (za 14.15).

Vrouwen:

2e divisie: TriVia – Nunspeet (za 17.55).