Beperkt inhaal- en bekerprogramma in het amateurvoetbal, Dynamo kan eerste prijs van het seizoen pakken

Niet dat er helemaal niets te beleven valt, zo is de topper tussen VEVO en Apeldoornse Boys in 4D een wedstrijd om van te watertanden. En CSV Apeldoorn hoopt naast een plekje in de halve finale van de districtsbeker ook een ticket voor de grote KNVB Beker te bemachtigen. Dan moet er wel gewonnen worden van Juliana'31, ook een vierdedivisionist.

Dynamo kan maandag de eerste prijs van het seizoen pakken. In de Maaspoort in Den Bosch is Lycurgus uit Groningen de tegenstander. En - o, toeval - zaterdag staat dezelfde wedstrijd in de competitie op het programma. De inzet is dan ook groot, want de strijd om een plek in de play-off finale is enorm spannend.