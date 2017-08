Berk winnaar Ronde van Elspeet

Gaandeweg zette Jasper Schouten de achtervolging in. De Drontenaar met Elspeetse roots vond aansluiting met de kopgroep die vergroot werd tot zeven man. Dit waren naast Hofman, Schouten en Berk, Rik Wielink, Hans Dilling, Wim Kleiman en Harmen Baars.

Hoog tempo

Baars kon het hoge tempo niet bijhouden – er werd 46,8 kilometer per uur gemiddeld gereden – en moest afhaken. De zes koplopers reden hard door en vergrootten het verschil van 40 seconden naar 1 minuut 10.

Met nog negen ronden te gaan was de voorsprong van de zes leiders opgelopen tot 1 minuut 40 seconden op het eerste achtervolgende groepje van het verbrokkelde peloton. Buskermolen volgde op 2.20 minuten in het peloton. Hij probeerde nog weg te komen uit het peloton maar had een veel te grote achterstand.