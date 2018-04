Berkum doet mee voor de titel, echt waar

De overwinning bij NSC in Nijkerk (0-2) heeft Berkum naar de derde plaats in de hoofdklasse B gebracht. Met drie punten achterstand op Eemdijk doen de Zwollenaren mee voor het kampioenschap.

Vragen zijn er bij Berkum voldoende, drie speeldagen voor het einde. Want die derde divisie, is die nou wel zo aantrekkelijk? En voetballen zonder vier of vijf dragende spelers, dat kan toch nooit goed gaan? De feiten vertellen een ander verhaal. Berkum heeft de laatste vier duels gewonnen, de rivalen zijn niet foutloos. Drie keer winnen en dan kan het nog raar aflopen, zegt doelman Dominic van Hoof. Raar in de betekenis van platte kar, en groot feest.

De driepunter van Nijkerk zal als een van de lelijksten van het seizoen de boeken ingaan. Jeroen van Brummen scoort na twintig minuten een frommeldoelpunt na een corner. In blessuretijd maakt Youp Kok een einde aan de spanning. Is het flitsend? Nee. Maar degelijk is het wel, stelt Chris van der Meulen. De topscorer zit aan de kant vanwege een blindedarmoperatie. Als het meezit, kan hij de laatste drie duels gewoon spelen.

Wekenlang is het woord kampioenschap angstvallig vermeden in het Zwolse kamp. Als debutant moet je geen grote broek aantrekken, vinden ze in Berkum. Maar nu is er geen ontkomen meer aan. Als Eemdijk en Genemuiden de mist ingaan, moet Berkum er staan. ,,Een kampioensploeg is er niet echt'', vindt Van Hoof. Maar aan het einde van het seizoen staat er toch iemand bovenaan.