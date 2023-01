Beschamende nederlaag Avior, Dash bewijst opnieuw in eigen huis niet te kloppen te zijn

Mannen

1A: Set-Up - Avior 3-1

Een totale off-day volgens trainer Erik Paarhuis, die de huidige nummer twee kansloos ten onder zag gaan bij laagvlieger Set-Up. ,,Er was er niet één speler die wel lekker in de wedstrijd zat. Daarnaast had ik ook maar één wissel, omdat ik drie afwezige spelers had. Vervolgens kregen we ook nog tweemaal een rode kaart, waardoor het punt direct naar de tegenstander ging. Aan de andere kant wist ik ook dat de derde nederlaag van het seizoen er een keer aan zat te komen.”

2B: BVC - SSS 3 3-1

Met de winst op SSS nam de Barchemse middenmoter BVC afstand van de gevarenzone. Eenvoudig was het allesbehalve volgens trainer Gerard Janszen. ,,De derde set verliezen we met 27-25 en de laatste set winnen we met 25-23. Over het spel was ik echter heel erg tevreden. Er werd ook gezongen ‘de muur van BVC’, omdat ik drie spelers van boven de twee meter heb. De spelverdeler aan de andere kant wist af en toe niet waar de bal heen moest, dat is altijd een goed teken.“

Vrouwen

1A: Dash - Donitas 2 3-1

Dash kon in eigen huis Donitas 2 op een maximale nederlaag trakteren, maar de subtopper strandde op twee punten (23-25). ‘T Jebbink is dit seizoen een onneembare vesting, want Dash verloor nog geen wedstrijd dit seizoen. ,,We stonden met een iets ander team in het veld, om die speelsters ervaring op te laten doen. Ik vond het dan een beetje een zwaktebod om terug te wisselen, je moet niet enkel leunen op een vaste basis.“

2B: WSV - Volco 3-2

Met de thuiszege op Volco sloeg de Warnsveldse koploper in de tweede divisie B een gat van liefst zeven punten met de nummer twee SSS. Maar promoveren zal de club, mocht het kampioen worden, naar alle waarschijnlijkheid niet. ,,We hebben het er binnen de club over gehad, maar het is niet verstandig om te promoveren. Het tweede speelt eerste klasse, dus dat gat is veel te groot. Daarnaast zijn een flink aantal speelsters niet degenen die er over vijf jaar nog zijn, dus dat is niet voor de toekomst.”

2B: Avior - Devoko 1-3

Voor middenmoter Avior werd het eens te meer duidelijk dat er dit seizoen niet meer in zit dan een plek in de middenmoot. Het verschil met de staart van de ranglijst is al gemaakt, maar hetzelfde geldt voor het verschil met de bovenste ploegen.

2B: WIK - Dynamo 3 1-3

Een punt voor hekkensluiter WIK tegen een sterke ploeg als Dynamo 3 zou normaal gesproken een prima resultaat zijn, maar de Steenderense ploeg schoot er niet heel veel mee op. Al kwam het wel een punt dichterbij concurrent Gemini. Het gat met Heyendaal (10e) bleef met zes punten onverminderd groot.

2B: SSS - Gemini 0-4

Jan van Uitert is met de Borculose degradatiekandidaat Gemini verwikkeld in de strijd tegen degradatie. Dat het tegen topploeg SSS verloor was niet gek, maar dat het puntloos de zaal verliet was zodoende wel teleurstellend. ,,Onze spelverdeelster Romee Esselink kreeg in de warming-up een bal tegen haar slaap, waardoor we toch wat anders startten dan gehoopt. Ze heeft ook niet meer gespeeld. Daarnaast hadden we met name in de derde set wat goede mogelijkheden, maar tegen de nummer twee moet je echt de kansen pakken als je ze krijgt. Dat deden we onvoldoende”, aldus Van Uitert.