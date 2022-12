Bij Avior droomt men voorzichtig van promotie, Dash ontwikkelt zich plots tot subtopper

Mannen

1A: Avior - SSS 2 3-1

Avior profiteerde optimaal van het verlies van concurrent Pegasus, en de nummer drie sloot zodoende aan bij de top twee. Gezien de topklassering overweegt trainer Erik Paarhuis na de winterstop extra te gaan trainen, maar het is de vraag of zijn Deventerse ploeg daarvoor open staat. ,,We hebben op dit moment een kans om volgend jaar in de topdivisie te spelen, ik zou het zonde vinden om die kans te laten liggen. Voor met name de jongere spelers zou het goed zijn om extra te gaan trainen, maar het is de vraag of de oudere spelers dat ook willen, en óf die komend seizoen wel een niveau omhoog willen. Daar heb ik nog geen antwoord op. Ik moet ook nog met de technische commissie om tafel, wat betreft eventueel extra trainen. De bovenste twee ploegen trainen immers ook drie keer in de week.”

2B: Orion 3 - BVC 3-1

Ondanks dat de Barchemse middenmoter BVC maar een punt aan het duel over hield, genoot trainer Gerard Janszen er toch van. ,,Omdat ze geen moment de koppies hebben laten hangen. De scheidsrechter was overigens dramatisch, zeker in de derde set. Op een gegeven moment kwam de tweede scheidsrechter zelfs naar hem toe om te vragen wat hij aan het doen was. Omdat er een bal uit werd gegeven op setpoint voor ons in de eerste set verloren we ook die set. Uiteindelijk liepen we er in de vierde set overheen, dus er zit nog veel meer in.”

Vrouwen

1A: Dash - Vocasa 2 3-1

Het Vordense Dash boekte de derde zege op rij, en rukte pardoes op naar de zesde plaats. Trainer Michel Kuiperij zag een stabiele prestatie van zijn ploeg. ,,Ik ben heel erg tevreden. Er zijn heel weinig ploegen die uit hetzelfde niveau halen als thuis, en dat geldt ook voor ons. Het was niet perfect, maar goed genoeg om een ploeg die onder je staat te verslaan. De laatste set verloren we weliswaar, maar dat kwam ook omdat ik wat jeugdspeelsters inbracht. Dat is de investering waard.”

2B: Heyendaal - WSV 0-4

Bij de Warnsveldse koploper WSV was het zoals vanouds, van dik hout zaagt met planken. Gezien de voorsprong op de nummer twee is het de vraag óf het na de winterstop überhaupt nog spannend wordt. Trainer Peter Karreman kan zich al wekenlang de ene na de andere wissel veroorloven. ,,Ik heb er op een gegeven moment vier speelsters uit gehaald, maar we spelen zo goed en de selectie is zo breed dat het amper ten koste gaat van de kwaliteit. Zelfs nu we een blessuregeval hebben, kunnen we dat gewoon opvangen.”

2B: Avior - WIK 4-0

Ook subtopper Avior kende een ‘walk in the park’, maar volgens Jeroen Jansen was het een lastige wedstrijd. ,,Als speler zelf vond ik dit ook erg lastig, omdat je er in de eerste twee sets overheen loopt, en het niveau vervolgens wegzakt. Daar hadden we nu ook last van in de derde set. Dat we hem dan toch winnen zegt wel wat, want een paar maanden geleden hadden we die set gewoon verloren. Ik denk ook dat we mee kunnen in de top, maar we zijn nog niet stabiel genoeg.”

De Steenderense hekkensluiter WIK leed de vijfde nederlaag op rij, waarvan de laatste drie wedstrijden met 4-0. Trainer Jorik Roelofsen had het zwaar langs de kant. ,,Het leek wel alsof het merendeel er geen zin in had. We hadden niets te verliezen, en verliezen is sowieso niet erg, maar je moet er dan wel alles aan gedaan hebben om het te voorkomen. We verdienden die derde set bijvoorbeeld ook niet om te winnen. Hier gaan we van de week even goed over praten.“

2B: Devoko 2 - Gemini 4-0

Voor Gemini-trainer Jan van Uitert was er ondanks de maximale nederlaag wél houvast, want de Borculoërs kwamen iedere set tot minstens twintig punten. Door alweer de vierde nederlaag op rij is de nummer voorlaatst ook verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie.