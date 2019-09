Bij CSV kan Wouter Klapwijk zichzelf zijn

sportagenda Voorwaarts treft landskampi­oen en Witkampers debuteert in hoofdklas­se

8:00 De handbalsters van Voorwaarts nemen het zaterdag in de eredivisie op tegen landskampioen VOC en de gepromoveerde voetballers van Diepenveen treffen zondag bij de rentree in de derde klasse het naburige Helios. En hoe brengen de vrouwen van Witkampers het ervan af bij hun debuut in de hoofdklasse? Zie hieronder wat het komende sportweekend nog meer te bieden heeft, in de regio's Deventer/Salland/Zutphen en de Achterhoek.