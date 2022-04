Bij halve finalist Regio Zwolle moet alleen nog een keuze worden gemaakt tussen de regisseurs Konijnenberg en Vennik

Korfbal­lers van Unitas staan voor de wedstrijd van het jaar: ‘Ik kan het nog niet helemaal bevatten’

Dat een finale iets unieks is, weten Marc Houtman en Jelmer van der Beek als geen ander. In 2003 wonnen zij, in een vol Ahoy, de juniorenfinale met Unitas A1. Morgen staan ze als coaches van de Harderwijkse korfbalclub in de hoofdklassefinale. Dan is HKC uit Hardinxveld de tegenstander in Dordrecht. De winnaar promoveert naar de Korfbal League.

