Bij het afscheid van de eigenwijze en bloedfanatieke poloster Mieke van der Sloot bij SWOL 1894: ‘Ze verdient waardering en respect’

Moeder Minie van Berkum, tijdens wedstrijden in haar rolstoel aan de rand van het zwembad te vinden, herinnert zich nog goed hoe het allemaal begon. ,,Mieke viel bij de zwemlessen op en werd gevraagd voor wedstrijden. Dat vond ze snel niet leuk meer, want dan ben je lang onderweg voor een paar afstanden en dat is niets voor Mieke. Toen is het waterpolo geworden en dat paste perfect. Vooral haar fanatisme kon ze er goed in kwijt, ze had ook aanleg. Met als selectie voor nationale teams als gevolg.’’