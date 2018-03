Bij Kick draait elke seconde om de bal

Bij Go Ahead Eagles kan het dan slecht gaan, de familie Maatman laat zich er niet klein door krijgen. Thuis bij assistent-trainer Kick huppelen twee vrolijke meiden rond. Zijn dochters Emma (10) en Sylvie (6) hebben zojuist allebei gewonnen met bowlen en ook hun vader mocht een zege bijschrijven. ,,Via de boarding aan beide kanten van de baan, heb ik drie strikes gegooid'', grapt Kick.

Kidsclub

Maatman heeft zich deze middag verpoosd in het bowlingcentrum op De Worp. Een middag met de Kidsclub van Go Ahead Eagles. Volle bak, meelevende ouders aan de zijkant. De complete selectie van Deventers roodgele trots was vertegenwoordigd, dus de koters konden hun geluk niet op. ,,Ik heb gewonnen van Joey!'', roept Emma uit, doelend op middenvelder annex kleerkast Suk.

Maatman is fris gedoucht en stort zich binnen niet al te lange tijd op een warme maaltijd. Want 's avonds wacht weer een nieuwe klus: een training leiden bij Voorwaarts Twello. Alsof een job als assistent in het betaald voetbal en als hoofdverantwoordelijke bij een ambitieuze tweedeklasser nog niet genoeg is, coacht hij ook nog het meidenelftal van dochter Emma bij Sportclub Deventer.

Bomvol

Kick kan zichzelf niet in tweeën hakken en dat hoeft ook niet. Zijn werkschema is bomvol, maar alles is te combineren. In de ochtenden en middagen begeeft hij zich rondom de Adelaarshorst - of in deze wintermaanden op het kunstgras van Diepenveen - in de avonduren is hij in Twello of bij Sportclub. Een andere dynamiek dat amateurvoetbal, dat wel. ,,Bij winst is de profwereld leuker, maar bij verlies komt er een compleet andere druk op te staan dan bij de amateurs.'' Hoewel, bij Voorwaarts legt hij zichzelf ook druk op. ,,Ik zal nooit verslappen.''

Hij deinst ook niet terug voor een volle agenda. Wie een afgepeigerde man denkt aan te treffen, vermoeid van al die uren training geven, heeft het mis. Maatman leeft voor het voetbal, het spelletje gééft hem energie. De trainer is fit, scherp en vol optimisme. Oók over Eagles, dat toch echt betere tijden heeft gekend. ,,De situatie irriteert mij ook, ook ik ben supporter en wil héél graag dat het beter gaat. De fans zijn ontgoocheld en dat begrijp ik heel goed. Het is gewoon ellendig om zo vaak te verliezen. Daarom koesteren we de lichtpunten, zoals de zeges tegen MVV en FC Oss, werken we hard en gaan we vol gas voor de laatste strohalm: de vierde periodetitel.''

Stoom afblazen

In de hogedrukpan die het aan de Vetkampstraat soms is, is Maatman blij dat hij stoom kan afblazen aan de Kerklaan in Twello. Of op sportcomplex De Zandweerd, waar hij twaalf enthousiaste meiden leert hoe je hard en zuiver schiet. ,,Het is een ontsnapping uit de drukte. Die afwisseling vind ik heerlijk. Maar bij Voorwaarts zijn we ook prestatiegericht. Het doel is promoveren. Is het niet als kampioen, dan via de nacompetitie.''

Dat laatste kan Go Ahead Eagles ook nog flikken. Ze zijn in Deventer tenslotte vaker teruggekomen uit geslagen positie. Al is dat als nummer zeventien van de eerste divisie schier onmogelijk. Maatman wil zichzelf niets kunnen verwijten en onderwerpt Jong Ajax, de tegenstander na De Graafschap-thuis, liefst twee keer aan zijn analytische blik. Afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht en vanavond in Almere. ,,Gelukkig krijg ik vanuit mijn thuissituatie de ruimte dit te doen. Ik ambieer het ook alleen met voetbal bezig te zijn. Dan ben ik het gelukkigst.''

Zoals hij geniet van een doelpunt van Thijs Dekker in de Adelaarshorst, zo smult hij ook van een rondo bij Voorwaarts en van het beter zien worden van zijn eigen dochter. Onder de immer bezielende leiding van Kick Maatman? ,,Ik doe niks half en gooi overal mijn ziel en zaligheid in.''