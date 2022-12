Bij onderbezet BZC moet zelfs trainer Roolvink te water

Volgens Roolvink was er volgens de trainer aan het begin van zaterdagmiddag nog niet duidelijk wie er ‘s avonds bij BZC in het water zouden liggen. Dat Roolvink mee zou doen was om twee redenen helemaal niet vanzelfsprekend.

Hij moest immers van voor de groep weer midden in de groep plaatsnemen, én de nog geblesseerde Filip Kljajevic werd de gelegenheidstrainer. Nog veel belangrijker was de vraag of Roolvink na zijn hartaanval van twee jaar geleden, en de ingreep van zijn defibrillator begin dit jaar, wel fysiek in staat zou zijn om alweer een wedstrijd te spelen.

Mede door die ingreep aanvaardde hij het voorstel van BZC om hoofdtrainer te worden, omdat Roolvink op de rem wilde trappen in zijn herstel. ,,Ik heb het er thuis over gehad, maar ik vond het wel een heel lastige beslissing. Normaliter zwem ik een half uurtje per week en doe ik wat cardio-training, maar ik train eigenlijk nooit helemaal mee. Omdat ik wel alles mag van de artsen, was het in dat opzicht verantwoord.”

Twee treffers

De trainer scoorde uiteindelijk zelfs tweemaal. Voor herhaling vatbaar vond hij het eigenlijk niet. Maar dan moet wel de ziekenboeg leeg, komende zaterdag speelt de middenmoter de laatste wedstrijd voor de winterstop. ,,Op inzicht en ervaring kwam ik nog een heel eind, maar het wordt er eigenlijk alleen maar onduidelijker op, terwijl je duidelijkheid en rust wilt langs de kant. Je krijgt dan van die Zeg ik wel wat tijdens een time-out, of zeg ik niets?”