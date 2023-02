Bij The Pickwick Players hoopt de rugbyende ‘aanwaai-Afrikaan’ Mason te beginnen aan een nieuw leven

Opmars Ommense springrui­ter Schuttert leidt tot terugkeer in het miljoenen­bal

De opmars die Ommenaar Frank Schuttert (29) afgelopen jaar inzette nadat de springruiter eind 2021 voor zichzelf begon, heeft geleid tot zijn terugkeer in de Global Champions Tour. In het miljoenenbal maakt de tweevoudig Nederlands kampioen dit seizoen deel uit van het zeskoppige team New York Empire, waarin hij onder meer teamgenoot is van de Britse wereldtopper Scott Brash.