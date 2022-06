Bij Voorwaarts Twello handballen ze op het strand na een lang zaalseizoen

Het plezier straalde er bij alle teams vanaf. De relatief jonge sport wordt door Voorwaarts omarmd. Vanaf de jongste jeugd tot en met de senioren wordt het veel beoefend. Sportpark De Laene is inmiddels helemaal ingericht op het sporten ‘on the beach’. Ook beachvolleybal en beachtennis worden er beoefend.

Jesse van Delsen is één de kartrekkers bij de handbaltak van de omnivereniging. Hij is behalve organisator ook coach en scheidsrechter en is een groot liefhebber van het sporten in het zand. ,,Beachhandball is een speerpunt bij onze club. We bieden het al onze leden aan. Het is heerlijk om er even uit te zijn. Even ontsnappen uit de zaal. Het plezier staat voorop, maar we willen zeker ook competitief zijn. We willen met ons vrouwenteam de top vier van Nederland halen.”

De jeugdploegen van Voorwaarts timmeren al jaren behoorlijk aan de weg. Van Delsen: ,,Onze D-jeugd werd al eens Nederlands kampioen en ook de C-, B- en A-jeugd haalden mooie resultaten op het NK. Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag werd hier in alle leeftijdsgroepen gebeacht.”

Vriendinnenteam

De wedstrijden die afgelopen weekend in Twello werden gespeeld zijn onderdeel van de NK-tour. Hierbij zijn er tijdens meerdere toernooien door het hele land punten te verdienen voor de nationale ranking. De acht ploegen met de meeste punten plaatsen zich voor de het Nederlands kampioenschap.

Keyara Peters speelt in het eerste team van Voorwaarts, dat onlangs in de zaal naar de eerste divisie promoveerde. Het beachhandballen vindt ze heerlijk. ,,Het is heel erg leuk om erbij te doen”, aldus de nummer elf van Voorwaarts. ,,Voor mij blijft het handballen in de zaal het belangrijkst.” Rugnummers waren er niet op hemdjes te vinden. Het nummer van een speelster werd met een stift op het dijbeen geschreven.

,,Zaalhandbal is het belangrijkst. Wij doen hier met een vriendinnenteam mee, met speelsters uit de eerste drie seniorenteams. Maar we nemen dit wel heel serieus. We doen aan vier toernooien mee en daar willen we altijd optimaal presteren. Is ons derde toernooi. We gaan echt voor het hoogst haalbare.”

Voor het eigen publiek deed het mixteam het prima. De ploeg versloeg Borhave en HV Unitas. Peters genoot zichtbaar van de strandsporten. ,,Het is heel gezellig, ook met de vele andere activiteiten op het sportpark. Er heerst een prima sfeer. Er is veel publiek, het weer is lekker. Ik ben volop aan het genieten.” Na een gelijk opgaande finale tegen Webton verloor Voorwaarts de spannende shoot-out nipt.