Bijsterbosch winnaar in 24 Uur van Le Mans

Wilskracht Woldemari­am wint in Nijkerk

12:00 Al ruim in de veertig jaar en niet meer in de bloei van zijn leven. Toch wist Fransua Woldemariam uit Almere zaterdag in de halve van Nijkerk, de plaatselijke favorieten Arjan Koorevaar en Rik Wolswinkel achter zich te laten. In miniem verschil weliswaar maar toch, 1.19.30 tegen 1.19.34 van Koorevaar en 1.19.42 van Wolswinkel.