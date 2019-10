Bijzonder: Collin Veijer (14) uit Staphorst mag racen voor Red Bull Rookies Cup

volleybal Dynamo bijt zich weer stuk op Orion

16 oktober Het blijft kwaad kersen eten voor Dynamo in Doetinchem. Net als in de beslissende play-offwedstrijd afgelopen seizoen en de strijd om de Supercup dropen de Apeldoorners woensdag zonder resultaat af tegen Orion: 3-1. Deze keer in de competitie.