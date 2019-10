Biljartster Klompenhouwer uit Nijkerk pakt voor de vierde de wereldtitel

Apeldoorn­se marathon­loop­ster Andrea Deelstra heeft nog geen duidelijk­heid over ‘mysterieu­ze’ blessure

12:02 Marathonloopster Andrea Deelstra weet nog steeds niet wat haar mankeert op dit moment. In de marathon van Berlijn, afgelopen zondag, kreeg ze last van pijn in haar linkerbeen, waardoor ze net de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio niet wist te lopen. ,,Ik voelde het steken, maar ik kon er mee doorlopen. Ik had niet door dat het ernstig was”, vertelt de 34-jarige atlete.