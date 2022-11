Blessuregolf ‘nekt’ Pickwick, dat verzuimt te winnen van Waterland

Het is momenteel de schade zoveel mogelijk beperken voor de middenmoter, en dat lukte tegen Waterland redelijk. ,,Maar wij waren beter en hadden deze wedstrijd moeten winnen. Bij hun tryline maakten we echter de verkeerde keuzes”, vond de nieuwe aanvoerder Pim Hazelhoff.

Toch weigerde Hazelhoff de blessures als excuus te gebruiken voor de remise. Ook de algehele fitheid was volgens hem geen reden van de fysieke malheur. ,,We missen een aantal essentiële spelers, dat is wel zo. Die blessures zijn echter ‘part of the game’. Vandaag konden we ook de hele wedstrijd gas geven, dus daar komen de blessures niet uit voort.”