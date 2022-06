Blessureleed blijft Holtense Rietman achtervolgen; crash in WK-etappe Lommel leidt tot nieuwe blessure

Hockeyers van Deventer houden kampioen AthenA op een gelijkspel, vrouwen van Deventer en Zutphen winnen laatste duel

Maar liefst tien treffers vielen er te noteren bij het duel tussen de hockeyers van AthenA en Deventer. De doelpunten werden keurig verdeeld over beide ploegen, waardoor het duel in Amsterdam in 5-5 eindigde. De hockeyers van Zutphen en de vrouwen van Deventer en Zutphen sloten de competitie daarnaast af met een zege.

13 juni