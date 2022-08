Blessureleed teistert familie Houtzager: ‘Dit is echt pech op het verkeerde moment’

In de ochtendtraining in het voetbalstadion van Mydtjylland, waar de grote nummers worden afgewerkt, voelde de 10-jarige merrie volgens haar berijder goed aan. Daarna struikelde het paard buiten het stadion, eenmaal op stal bleek die struikelpartij grote gevolgen te hebben. ,,De pees ziet er op de scan goed uit, maar het been is te dik om mee te kunnen springen. Ze is ook niet kreupel, dus het ziet er niet dramatisch uit. Dit is echt pech op het verkeerde moment”, zegt Houtzager-Kayser, die voor Oostenrijk uit zou komen.