BMX'er Kimmann laat niets aan het toeval over in jacht op wereldtitel

BMX'er Niek Kimmann uit Lutten wilde maandag met de nationale selectie niet het vliegtuig instappen zonder te weten wat hem in Bakoe te wachten staat. Hij reisde daarom vorige week in zijn eentje al af naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad, waar komend weekend wordt gestreden om de wereldtitels.

Kimman, drie jaar geleden op 19-jarige leeftijd al onverwacht wereldkampioen in het Belgische Heusden-Zolder, trok in zijn eentje naar Bakoe voor een driedaagse verkenning van de baan. ,,Ik heb er nooit een wedstrijd gereden, terwijl de Fransen er bijvoorbeeld al drie keer zijn wezen trainen.''

Favoriet

Kimmann wil niets aan het toeval overlaten. In tegenstelling tot in 2015, toen hij net overkwam van de junioren, geldt hij nu als de te kloppen man. Op de wereldranglijst is de uit Lutten afkomstige fietscrosser na een ijzersterk voorjaar - hij won vier van de zes wereldbekerwedstrijden - de nummer één voor de Fransen Sylvain André en Joris Daudet. ,,Dit had ik aan het begin van dit seizoen niet kunnen dromen. Ik had nota bene in 2015 voor het laatst een wereldbekerwedstrijd gewonnen.''

Dip

De druk van de vroeg veroverde wereldtitel speelde de jaren erna mee. Een val bij de Olympische Spelen zorgde bovendien voor een blessure terwijl Kimmann het jaar erna met een ,,na-olympische dip'' te maken kreeg. ,,Je leeft zo naar de Spelen toe, het was moeilijk om me weer ergens voor te motiveren.'' Bij zijn maatje Jelle van Gorkom - winnaar van zilver in Rio 2016 - merkte hij hetzelfde. Ze waren gretiger dan ooit, afgelopen winter. ,,We wilden iets recht zetten. Ik voelde me in december al beter dan in heel het jaar ervoor.''

Het duo werd hard gescheiden. Van Gorkom liep zware verwondingen op toen hij bij een training tegen een niet verwijderde veiligheidsketting aanreed, revalideert en het is maar de vraag of hij ooit terugkeert als BMX'er. Kimmann maakte het van dichtbij mee. ,,Het was moeilijk. Ik kon er moeilijk over praten, maar inmiddels heb ik het een plekje gegeven. Het gaat gelukkig de goede kant op met Jelle.''