BMX-er Schotman vierde in 3-Nations Cup Ahnatal

De Weseper BMX-er Mitchel Schotman (27) stond voor het eerst dit seizoen bij een grote wedstrijd in de finale. In de eindstrijd van de 3-Nations Cup in het Duitse Ahnatal noteerde Schotman zondag met een vierde plek wel zijn slechtste resultaat van de dag.

,,Ik ben niet tevreden met het resultaat van de finale, maar over de gehele dag genomen wel. Ik heb in de andere vier rondes naast de finale snel gereden, maar je kunt niet elke race winnen. Het moet in zo’n finale ook allemaal goed vallen, en ik maakte in de finale een paar kleine foutjes. Ik lag nog eventjes derde, maar ik was niet snel genoeg om die plek vast te houden.”

Een schouderblessure speelde Schotman aan het begin van dit seizoen lang parten, en ook de starts verliepen nog niet zo als gewild. Bij de Nations-Cup, wedstrijden die gehouden worden in Nederland, Duitsland en België, verliep dat een stuk beter. ,,Ik ben met die punten aan de slag gegaan en dat hielp. Daarbij heb ik nu ook een lange tijd pijnvrij kunnen trainen, dus dat is fijn. Tegelijk heb ik nu voldaan aan het aantal wedstrijden wat ik in deze wedstrijd-categorie moet rijden richting de Spelen. Nu heb ik nog ruim een jaar de tijd om die scores te verbeteren.”

Start van het wereldbekerseizoen

Over twee weken staat in het Turkse Sakarya de eerste twee wereldbekerwedstrijden op het programma. Hoewel de punten die hij in Ahnatal verzamelde ook meetellen voor de Spelen richting Parijs, kan Schotman in de wereldbekerwedstrijden vooral een slag slaan. Daar zijn logischerwijs veel meer punten te verdienen.