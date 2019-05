BMX-rijdster Huisman uit Hierden na zware val in Frankrijk op intensive care

Huisman (21) crashte zaterdag tijdens een Europa Cup-wedstrijd in Sarrians, Zuid-Frankrijk. In de finale werd ze in leidende positie door een stevige zijwind opzij geworpen, met een harde val als gevolg. Haar hoofd ving de zwaarste klap op.

Huisman werd met diverse verwondingen overgebracht naar het plaatselijke ziekenhuis. De kwetsuren waren dermate ernstig dat ze vervolgens werd verplaatst naar een specialistisch ziekenhuis in Marseille. Maandagavond lag ze daar nog in de intensive care.

Hersenschudding

Naast een op vier plekken gebroken gelaat en een hersenschudding, heeft met name haar borstbeen een flinke klap gekregen. ,,Dat kwam hard binnen op haar longen en heeft tot grote zorgen geleid”, zegt moeder Diana, die zaterdagavond direct naar Marseille is gevlogen. De opluchting was groot toen de artsen maandagmiddag aangaven dat het levensgevaar is geweken.

,,Dit is een val in de categorie 1, zeg maar. De komende vier dagen gaan ze verder onderzoeken of er inwendig niets kapot is gegaan. Dus we juichen nog niet te vroeg. Ze is gelukkig wel weer goed aanspreekbaar en heeft al weer praatjes. Ze is spijkerhard, maar de klap gaat nog wel komen. Ze zit niet, zoals ze zelf nu nog denkt, over anderhalve week weer op de fiets. Dat kan ik me niet voorstellen.‘’

Kwalificatie Tokio