Boele wint met minimaal verschil Omloop van Hierden

Heus ziet ook wendbaar­heids­test de soep in draaien

21 april Ook na de wendbaarheidstest staat vierspanmenner Hans Heus in de kelder van het klassement in de eerste kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker in Kronenberg. De menner uit Eerbeek sloot de test zaterdagochtend als voorlaatste (24e) af, en staat in het klassement na twee onderdelen op de 23e plaats van de in totaal 25 deelnemers.