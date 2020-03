Bomvol sportweekend: periodetitels op het spel en de hockeyers komen uit hun winterslaap

Sportagenda Apeldoorn/VeluweEindelijk is er weer een bomvol sportweekend. Na twee weken met voornamelijk inhaalpotjes moeten vrijwel alle teams komend weekend weer aan de bak. Dat geldt ook voor de hockeyers, die na een lang winterreces de draad weer oppakken.

Voor de voetballers van SDC Putten begint de situatie nijpend te worden. De hoofdklasser begon zo goed aan het seizoen, maar verloor de laatste negen duels op rij en staat inmiddels op een p/d-plek. Mogelijk is de redding nabij, want de tegenstander is zaterdag Purmersteijn: ook zij pakten al negen keer op rij geen enkel punt.

Periodetitel

In een aantal afdelingen eindigt dit weekend de tweede periode. Zwart Wit’63 kan bij een misstap van Blauw Geel’55 de periodetitel nog pakken in de derde klasse B, maar ook voor de ranglijst is een zege op Terschuurse Boys voor de Harderwijkers belangrijk.

Columbia pakt bij winst de tweede periode in de tweede klasse J, maar voor de Apeldoorners telt alleen de hoofdprijs. Tegenstander ATC’65 is wel de enige club die dit seizoen Columbia de punten afhandig maakte.

Prettige tegenstander

Het enige hockeyteam uit de regio dat bij de herstart van de competitie begint met een thuiswedstrijd zijn de mannen van AMHC. Met hekkensluiter Shinty hebben zij op papier een prettige tegenstander om weer op te starten in de eerste klasse D.

De korfballers van Hellas’63 zijn met drie andere ploegen verwikkeld in een felle strijd om de p/d-plaats te ontlopen in de tweede klasse C. Tegenstander Elko is één van hen beide clubs hebben acht punten. Een belangrijk duel dus.

Zaterdag wordt in Apeldoorn ook de lente ingeluid met de Mountainbike Marathon in de bossen rondom Apeldoorn, georganiseerd door Bar End. De start is om 10 uur vanaf het FSG-terrein aan de Laan van Westenenk.

Het volledige sportprogramma:

VOETBAL



Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: VVOG – Hoek, Sparta Nijkerk – ONS Sneek (15.00), Jong Almere City – DVS’33 (15.00).Hoofdklasse B: SDC Putten - Purmersteijn, DETO – NSC Nijkerk.

1D: SDV Barneveld – Nunspeet (15.00), Bennekom – Hierden (15.00), DTS Ede – CSV Apeldoorn (15.00).

2H: Renswoude – FC Horst.

3A: Eerbeekse Boys – Redichem (15.00).

3B: Hoevelaken – AGOVV, VVOP – Rood-Wit’58, Zwart Wit’63 – Terschuurse Boys, Teuge – Veenendaal (15.00), Zeewolde-Otterlo (15.00).

3C: DSV’61 – Elspeet, Hulshorst – Hatto Heim.

4C: Prins Bernhard – Almen, FC RDC – EFC’58 (15.00), Vierhouten’82 – Harfsen (15.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

2J: Columbia – ATC’65, Suryoye-Mediterraneo – WSV.

3B: Epe – Albatross, Robur et Velocitas – Overwetering (14.30).

4F: Orderbos – Apeldoornse Boys, De Gazelle – TKA, Klarenbeek – Loenermark, Beekbergen – Victoria Boys, Twello – ZVV’56, Groen Wit’62 - WWNA (14.30).

5F: V en L – Emst.

Vrouwen

1B: HZVV – Klarenbeek (za 15.00).

1C: Victoria Boys – SDO (zo 14.00).

HANDBAL

Mannen Hoofdklasse: Achilles – Duiven (za 20.40).

HOCKEY

Mannen

1D: AMHC – Shinty (zo 14.45)

2D: Mezen – Baarn (zo 14.45)

Vrouwen

2D: Almelo – Ares (zo 12.45), Kromhouters – AMHC (zo 12.45)

KORFBAL

Overgangsklasse B: Amicitia – De Meeuwen (za 19.45), Wit-Blauw – Unitas (za 20.15)

1B: KV Apeldoorn – Rigtersbleek (za 20.00).

1D: KVA – Dindoa (za 17.10).

2C: Hellas’63 – Elko (za 14.45).

2D: Reehorst’45 – Sparta Nijkerk (za. 15.50).

RUGBY

2e klasse Noord, Plate: RFC Rams – Zaandijk (zo 15.00)

SCHAKEN

Meesterklasse: Groninger Combinatie – Apeldoorn (za)

TAFELTENNIS

3e divisie G: Taverbo 2 – De Brug (za 15.00).

VOLLEYBAL

Mannen

Eredivisie, kampioenspoule: Orion – Dynamo (za 20.30).

Tweede Divisie B: VVH – Renswouw (za 15.00).

Vrouwen

Eredivisie, degradatiepoule: Set Up’65 – Alterno (za 20.00).

Topdivisie: Dynamo – Sliedrecht 2 (za 16.30).

WATERPOLO

Mannen

Derde divisie C: De Reest – Nunspeet (za 15.00), De Veene – Aquapoldro (za 18.00).

Oost, eerste klasse A: Losser – ZEW (za 16.30), WWV – Triton Putten (18.45), De Grunte – De Woelwaters (za 20.15).

Vrouwen

Oost, eerste klasse A: VKC’03 – Nunspeet (za 17.15), Aquapoldro – BZC 2 (za 18.10).



ZAALVOETBAL