Bonhof sluit voorbereiding op NK met ‘captain one eye’ op uitstekende wijze af, zesde in GP Vejer

Kars Bonhof sloot drie weken voorbereiding op het buitenseizoen aan de Spaanse zuidkust met zijn eenogige toppaard Hernandez op voortreffelijke wijze af. Met ‘captain one eye’ reed de stalruiter van het Geesterse Team Nijhof zondag naar de zesde plaats in de internationale viersterren GP van Vejer de la Frontera. De Epenaar werd voor twee foutloze omlopen beloond met ruim 5000 euro aan prijzengeld.

Twaalf combinaties kwamen dankzij een foutloze basisronde terug voor de barrage, en Bonhof koos in het verkorte parcours voor zekerheid. Hij ging dus in het parcours met hindernissen tot 1.55 meter voor een foutloos resultaat, en niet zozeer de snelste tijd. Zodoende was Bonhof liefst zes seconden langzamer dan de Zwitserse winnaar Guerdat (Dynamix).

,,Met die heel snelle paarden voor mij ging ik de GP toch niet winnen, dus dan is het niet verstandig om toch heel snel te willen zijn. We hebben de drie weken op deze manier heel goed afgesloten. In de winter heeft Hernandez niks gesprongen, omdat we ons wilden richten op het buitenseizoen. Hernandez gaf Bonhof het gevoel wat hij wenste. ,,Hij is fit en wil heel graag.”

Toewerken naar NK

Bonhof bereidde zich in Spanje met name voor op het NK van eind april in Deurne, voor de springruiters de eerste serieuze test van het jaar. De Epenaar debuteerde afgelopen jaar voor Oranje in kleine landenwedstrijden. Dus is hem er alles aan gelegen om op het NK goed te presteren, voor de ogen van bondscoach Jos Lansink.

Er is zelfs nog een kansje dat de combinatie het vijfsterrenconcours van Indoor Brabant mag rijden, maar Bonhof twijfelde eraan of het wel een goed idee is dat de bondscoach de combinatie eventueel selecteert. ,,Hij heeft maar één oog en dan is binnen rijden toch iets lastiger. We zijn nu alweer drie weken buiten geweest, en om dan nog weer naar binnen te gaan… Ik weet niet of dat een goede beslissing is, maar mijn baas wil het wel heel graag. We gaan het zien.”