Boons kijkt weer ambitieus vooruit: ‘Uiteindelijk wil ik een keer naar die Olympische Spelen’

Programma Zwolle Sportagen­da Zwolle: voetbal­lers hervatten competitie, polderder­by, Hammers naar finale beker?

De sportwereld raakt verder uit haar winterslaap, want zaterdag en zondag komen ook veel amateurvoetballers weer in actie. Zo hervat HHC Hardenberg de competitie met een thuiswedstrijd tegen Scheveningen en staat er in de polder gelijk een derby op het programma.

21 januari