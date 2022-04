Boris de Vries van Smash’70 kan bijna met pensioen

Of Boris de Vries al met tafeltennispensioen kan? De Vries zelf, aandachtig toeschouwer van de tweede halve finale, lacht maar weet ook dat zijn lichaam kraakt. „Het kan mij niet snel genoeg gaan met deze jongens. Ik ben al even geblesseerd en kom dit seizoen niet meer in actie vrees ik. Eredivisie is voor dit team nog wel even andere koek maar het is zeker dat we een aantal grote talenten aan boord hebben.”