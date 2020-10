Bouwma neemt bij Devinco taken over van opgestapte Van Huffelen

MOTORSPORT Motorcou­reur Van der Sluis prolon­geert nationale titel in strijd met plaatsge­noot Nieman

11 oktober De ‘Slag om Staphorst’ op het circuit van Assen is beslist in het voordeel van Danny van der Sluis. Hij prolongeerde het nationaal kampioenschap in de SuperCup 1000 in een gevecht met plaatsgenoot Frank Nieman.