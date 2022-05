Hap adem voor korfballers van Sparta, donderpreken bij ASVD en DOS Kampen komen te laat

In overgangsklasse A boekte Sparta een cruciale zege op OWK. De concurrentie is moordend onderaan de tabel en door de 16-13 wipte Sparta naar een voorlopig veilige plaats. Invalster Myrthe Heres speelde een belangrijke rol. ,,Ze hielp ons echt over een dood punt heen. We waren goed begonnen, maar na een kleine voorsprong vielen ze niet meer. Het vertrouwen zakte weg, maar dankzij Myrthe konden we het weer oppakken. We kwamen er zelfs vier voor, maar missen soms de rust om het beter uit te spelen”, zag trainer Remkes Pullen.