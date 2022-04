Zwolse waterpoloërs zetten opmars voort en eten JAWS met huid en haar op

Programma Apeldoorn/Veluwe Toppers in het amateur­voet­bal en belangrij­ke weken voor Dynamo en Unitas

Sneeuw in april, het kan nog. Het is te hopen dat het witte goedje de (buiten)wedstrijden in het weekend niet dwars gaat zitten, want er staat veel moois op het programma. Met toppers in de amateurvoetbal en belangrijke duels voor de korfballers van Unitas en de volleyballers van Dynamo.

1 april