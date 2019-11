Brechje Rankenberg vindt rust in het hooggebergte

Brechje Rankenberg uit Harderwijk pakte na de Duinentrail in Schoorl (35 km) de eindoverwinning in de Dutch Trail Cup. Opmerkelijk. De zevenvoudig Nederlands kampioen verspringen loopt nu vooral lang, en ver.

Rankenberg (37) raakt niet uitgesproken over het trailrunnen, haar nieuwe liefde. Daar vindt ze rust. Om te leven in plaats van te overleven, zoals ze het zelf zegt. ,,We leven in een drukke wereld. Ik heb twee kinderen, een man met een drukke baan. Lopen in de vrije natuur geeft mij veel energie. Het is voor mij echt een uitje wanneer ik met de auto naar Limburg rijdt om er een mountainbikeroute van een kilometer of dertig, lopend te nemen. Heerlijk. In mijn eentje.’'

Tot haar achttiende pakte ze zeven Nederlandse titels bij het verspringen. ,,Ik kon als meerkampster aardig sprinten en had veel kracht in mijn benen. Ik ben opgegroeid in Friesland en ging studeren, maar raakte bij de studentenatletiekclub al snel geblesseerd. Toen kwam op mijn 22ste in Harderwijk terecht met mijn vriend Mark, die fietste. Ik kwam daardoor ook op de mountainbike en viel blijkbaar op, want ik werd gevraagd om voor een team te gaan rijden. Dat was een superleuke periode. Ik was wel goed, maar geen echte topper. Ik bleek met name sterk in de heuvels. Wedstrijden in Nijmegen en Arnhem, die waren aan mij wel besteed.’'

Opoffering

Na de geboorte van haar eerste zoon rook Rankenberg bij atletiekvereniging Athlos weer aan de meerkamp, een zwangerschap later meldde ze zich weer bij een loopgroep. ,,Tien kilometer op de weg vond ik een opoffering. Saai. Eenmaal in het bos leefde ik op. Ik ben wat trails gaan lopen. Hoe langer de afstand, hoe beter ik ging lopen. Als er maar geen druk op staat van een te lopen tijd. Gewoon genieten, daar voelde ik me blijkbaar goed bij. En de heuvels. De benen blijven sterk, want dat is een grote kracht van me.’'

Dit jaar liep de Harderwijkse de Grand Ballon in de Franse Vogezen. ,,Dat was zo mooi. Die bergen, de weidse gezichten. Niet normaal.’'

De Dutch trail run competitie begon in Limburg. ,,De Koning van Spanje trail in Gulpen, 43 kilometer. Met daarna de Monferland trail (30 kilometer) en tot slot de 35 van Schoorl. Ik loop echt voor het plezier, maar kijk toch ook wel naar een klassement. Ik wil wel bij de eerste drie eindigen, haha. Ik koos dit circuit vanwege de hoogteverschillen. Het is wel leuk dat ik eerste ben geworden, maar die trails waren leuker.’'

Doelen

De doelen voor 2020 zijn al bepaald. ,,In mei doe ik mee in Innsbruck, een 67 kilometer trail. Het grote doel wordt de Grossglockner trail, 57 kilometers met 2700 hoogtemeters.’'