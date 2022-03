Broekland baalt na nieuwe nederlaag, winnende flow Lettele doorbroken en Voorwaarts wint nu wel van Havas

Woensdagavond zou Broekland eindelijk weer punten gaan pakken in de hoofdklasse C. Tegen de topteams uit de competitie was de ploeg niet opgewassen, maar tegen DSOV lagen zeker kansen. „We wisten dat we deze wedstrijd moesten pakken en dat dat ook kon, maar we hadden wederom een valse start. We kwamen op 1-5 achter en liepen lang achter de feiten aan”, baalde Broekland-trainer Tim Bloemen na het met 25-28 verloren duel tegen de Noord-Hollandse opponent.