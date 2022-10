Broekland verplettert Lettele, Dalfsen kleineert SDOL en Voorwaarts speelt met De Tukkers

HANDBALOVERZICHTBroekland gaf in de derby tegen Lettele zestig minuten lang gas. De gasten kwamen er geen moment aan te pas en verloren het duel met liefst 44-26. Ook Dalfsen was in de burenstrijd met SDOL veruit de bovenliggende partij: 34-20. Voorwaarts had in de eerste divisie weinig moeite met laagvlieger De Tukkers, terwijl Wijhe’92 een niveau lager niet opgewassen was tegen het versterkte DSVD 2.

Eerste divisie

Voorwaarts versloeg in de eerste divisie het nog puntloze De Tukkers met 18-30. Coach Rob Wiegman: „De Tukkers is er natuurlijk op gebrand om de eerste punten te pakken, dus we moesten zorgen dat dat niet tegen ons het geval zou zijn. Onze offensieve 6-0-dekking stond heel goed, daar hadden zij nul antwoord op. Ze konden geen kant op. We hebben al hun fouten afgestraft. In het begin hadden we wat moeite om op schot te komen, we schoten veel op de keeper. De tweede helft maakten we dat helemaal goed. We hebben nu de aansluiting met de subtop gevonden, we doen verrassend genoeg bovenin mee. Het loopt lekker bij ons.”

Tweede divisie A

In de tweede divisie kon Wijhe’92 het niet bolwerken tegen DSVD 2. Het 35-28 verlies was een verdiende nederlaag, vond trainer Maurice Feringa. „We hebben van een sterk team verloren. Bij DSVD deden veel speelsters van het eerste mee. Ze waren gewoon beter.” Topscoorder Aniek te Braak moest in de tweede helft, nadat ze al twaalf keer raak had geschoten, aan de kant blijven. „Zij raakte geblesseerd. Het lijkt niet heel ernstig, maar van de medische staf mocht ze niet meer spelen. Zij en Kim Boerdam waren heel sterk vandaag. Ook keepster Susan Koekoek speelde een goede partij.”

Hoofdklasse B

Broekland liet Lettele zaterdagavond alle hoeken van het veld zien. De ploeg van Raymond Diks schoot uit de startblokken en speelde de eerste dertig minuten in een moordend tempo. Bij rust stond er een opzienbarende 24-11 tussenstand op de borden. De eindstand werd 44-26. Diks: „Lettele had vorige week een punt gepakt tegen Heeten, dus ik had de speelsters gewaarschuwd vooraf. We wisten dat we gelijk scherp moesten beginnen. Dat gebeurde. Vanaf het eerste fluitsignaal ging het gas erop en dat werd niet meer losgelaten. In de tweede helft verslapten we iets. Je weet dat dat gebeurt bij zo’n stand, maar ik ben zeer tevreden.”

Gert Wessels, coach van Lettele, sprak van een collectieve offday. „Het was zo verschrikkelijk slecht, niet normaal. Niks lukte bij ons. Broekland is echt een goed team, veel sterker dan vorig seizoen. Ik herkende ze bijna niet meer. We zijn op snelheid, kracht, lengte, eigenlijk op alles afgetroefd. Ik heb van alles geprobeerd, maar het was trekken aan een dood paard. ” Wessels’ donderspeech in de rust hielp enigszins. „De tweede helft was redelijk. We rondden beter af en vielen wat gevarieerder aan.”

Na een matige eerste helft stelden de handbalsters van Heeten na rust orde op zaken tegen Avanti Wilskracht. De 10-12 achterstand werd omgebogen naar een 29-22 overwinning. Coach Harry Stoeten had gezien dat zijn ploeg niet goed aan de wedstrijd was begonnen: „We stonden zo 1-7 achter. De kansen waren er wel, maar we maakten ze niet af. De tweede helft hebben we goed verdedigd en lekker gespeeld. Dewi Tepperik scoorde drie, vier keer op rij, waarna ze vastgezet werd. Dat kwam ons wel goed uit, want daar hadden wij een prima antwoord op. Dewi zakte met haar verdediger ver terug, waardoor we vijf tegen vijf speelden. Dat leverde veel mogelijkheden voor ons op.”

Overwetering stond tegen Nieuw Heeten 58 minuten lang op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling. De taaie gasten bleven constant aanhaken en wisten in de slotfase de verdiende gelijkmaker te scoren. Met 26-26 mochten beide teams een punt mee naar huis nemen.

Hoofdklasse A

In de hoofdklasse A was Dalfsen met 34-20 een paar maatjes te groot voor het bezoekende SDOL. Vooral in de omschakeling was de ploeg van Ellen Klumper dodelijk. „34 keer scoren is natuurlijk hartstikke goed, maar eigenlijk hebben we nog te veel gemist”, toonde Klumper zich kritisch. „We hadden deze wedstrijd de focus op de dekking. In de eerste helft verdedigden we anders dan in de tweede helft, maar beide keren kregen we maar tien doelpunten tegen. Dat ging mooi. Keepster Silke Warmelink van dames twee was opnieuw met ons mee. Na twee wedstrijden op de bank maakte ze dit keer haar eerste minuten in het veld. Zij viel heel goed in.”

Trainster Helma Meijerman van SDOL had weinig toe te voegen aan de woorden van Klumper. „Dalfsen was te snel voor ons. Bij ons was de energie er niet. Het was ook heel warm in de zaal, dat werkte niet mee. De verdediging van Dalfsen was op zich wel te passeren, maar hun omschakeling was echt perfect. Dat doen ze heel goed. Wij konden elkaar vandaag niet vinden. We moeten nog een team worden en dat heeft tijd nodig.”

LHC boekte een knappe 27-23 overwinning op het hoog ingeschatte Cirkeltijgers. In Lemelerveld had de formatie van coach Linda IJsseldijk bij rust al een voorsprong van 13-11. In de tweede helft gaf LHC die voordelige marge niet meer uit handen. IJsseldijk: „Zij kwamen nog terug tot twee punten, maar in het laatste stuk hebben we het prima uitgespeeld. Wij en ook de Cirkeltijgers hadden 28-23 op papier staan, maar de scheidsrechter dacht daar anders over. Maakt ook niet uit.” Jill Neppelenbroek werd met zes doelpunten topscoorder aan Lemelerveldse zijde.

Ook Zwolle won zijn wedstrijd. Het tweede team van De Tukkers werd met 27-16 gemakkelijk verslagen. Het team van André Biemans stijgt daardoor naar de vijfde plek op de ranglijst.

Eerste divisie

De Tukkers – Voorwaarts: 18-30 (8-11)

Doelpunten Voorwaarts: Daimy van Dommelen 9, Keyara Peters 6, Jill Kloppenberg 3, Aniek Koers 3, Bo Linthorst 3, Lisa Oosterwijk 3, Romy ten Cate 2, Silke Schoenaker 1

Tweede divisie A

DSVD 2 – Wijhe’92: 35-28 (17-17)

Doelpunten Wijhe’92: Aniek te Braak 12, Kim Boerdam 5, Sanne Huis in ’t Veld 4, Eva van Vilsteren 3, Jara Huis in ’t Veld 2, Rosel Oostveen 2

Hoofdklasse A

Dalfsen – SDOL: 34-20 (16-10)

Doelpunten Dalfsen: Lissa van Dam 8, Femke Beumer 8, Finn Teters 5, Julia Booijnk 3, Merith Ganzeboer 3, Noor Mosterman 2, Daniëlle Wendt 2, Lieke van Westing 2, Evi Rienstra 1

Doelpunten SDOL: Anne Alferink 5, Helen van den Berg 4, Esmee Nijland 3, Roos Kortstee 2, Isa ten Broeke 2, Nicole Bons 1, Celine Otten 1, Sharon Spoolder 1, Joy van der Vegt 1

LHC – Cirkeltijgers: 27-23 (13-11)

Doelpunten LHC: Jill Neppelenbroek 6, Jolin van den Berg 4, Kim IJsseldijk 4, Esmee Kamphuis 4, Lisa Grolleman 3, Paula Kogelman 3, Noor Wessels 3, Jill Meijerman 1

Zwolle – de Tukkers 2: 27-16

Hoofdklasse B

Broekland – Lettele: 44-26 (24-11)

Doelpunten Broekland: Yara Tuïnk 11, Merel Hekman 10, Isabel te Wierik 6, Lynet Beltman 4, Lieke Nijhof 4, Carlien Tibben 4, Lauri Kortenhorst 3, Lynn Doorn 1, Lois Folkert 1

Doelpunten Lettele: Marjolein Westerbeek 9, Anouk Schiphorst 4, Roos Groot Koerkamp 3, Kim Oosterhuis 3, Jet te Riele 3, Eline te Boekhorst 2, Lenneke Groot Koerkamp 2

Heeten – Avanti Wilskracht: 29-22 (10-12)

Doelpunten Heeten: Dewi Tepperik 7, Amèl Blom 5, Lisa Maatman 5, Emma Schoorlemmer 5, Maureen Schiphorst 3, Lisa Nijland 2, Linet Slinkman 2

Overwetering – Nieuw Heeten: 26-26 (16-13)

Doelpunten Overwetering: Romée Groot Koerkamp 7, Fenna Nijland 6, Moniek Bos 4, Eline Schutte 4, Rianne Kappert 3, Emy Oosterlaar 1, Lieke Tukker 1

Doelpunten Nieuw Heeten: Rachel Kruiswijk 6, Else Lamers 6, Linsey Hazelhekke 4, Marlee Kattenbeld 4, Jiska Bouwman 2, Rowie Bloemenkamp 1, Birthe Kemper 1, Lian Meijerink 1, Laura Schoneveld 1