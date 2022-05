Bruiloftsfeestje breekt korfballers van Regio'72 op en KV Apeldoorn en Rood Wit zijn nog niet veilig

KORFBAL

Voor De Meeuwen lijkt het seizoen te lang te duren; de Puttenaren hadden zeker voor rust tegen laagvlieger Drachten weinig in te brengen: 4-12. „Zij schoten een hoog percentage, wij scoorden niet in aanvallen met vier of vijf kansen. Na rust hebben we het nog wel goed opgepakt en gingen de kopjes omhoog, maar we houden het onderin wel spannend’’, zei coach Ruud Willemsen. Hij was aanvoerder Yoran Willemsen al kwijt met een knieblessure en nu viel ook Ezra Bijsterbosch uit. „Ook hij heeft een langdurige blessure aan zijn knie.’’ De Meeuwen kon in een aangepaste opstelling – Nina Fillippini en Cornee IJssennagger waren nodig bij het tweede – geen vuist maken.

Overgangsklasse A: De Meeuwen - Drachten 13-20 (4-12). Scores De Meeuwen: Jarin Bruinekreeft 4, Renske Arendsen 3, Jasper Luitjes 2, Romy Bijsterbosch 1, Rémon Maarseveen 1, Lars de Kruif 1.