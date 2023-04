Buis en Veneman blij en teleurgesteld na eerste WK-races: ‘Hier moet je geen gekke dingen doen’

volleybal Underdog Dynamo wint eerste slag tegen Orion, maar moet nog op twee fronten flink aan de bak

Dynamo is donderdagavond met een even verrassende als overtuigende overwinning begonnen aan de strijd om de landstitel. In Topsporthal Achterhoek stegen de Apeldoornse volleyballers boven zichzelf uit tegen Orion: 0-3.