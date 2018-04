Buitenland lonkt na 5 jaar Dalfsen

,,Toen ze mij vertelden dat ik naar het hotel in Dalfsen ging verhuizen, begon ik keihard te janken'', zegt handbalster Ana Pavkovic (22). Het was ergens in 2014, ze had één seizoen bij Dalfsen achter de rug en woonde met teamgenote Inger Smits in een huis in Zwolle. ,,Ik zei tegen manager René Cloo dat ze me dat echt niet aan konden doen. Ik vond het toen echt een boerengat.''

Grote overstap

Pavkovic, kind van Kroatische ouders, groeide op in Rotterdam. ,,Het was voor mij echt een grote overstap. In Rotterdam heb je de trein, metro, tram en bus en in Dalfsen alleen een trein en een bus. Ik moest er heel erg aan wennen, ook aan het leven op mezelf. Ik had alle vrijheid en kon daar in het begin niet goed mee omgaan. Ik was zeventien en hield naast het handbal ook wel van uitgaan en andere dingen. Niet voor niks dat ik mijn examenjaar twee keer heb gedaan. Maar ik heb hier echt een hele leuke tijd gehad en ga het leven in het hotel wel missen.''

Fiscaal recht

Nu zit haar tijd in Dalfsen er na vijf jaar bijna op, ze stapt over naar het Duitse Neckarsulm SU. ,,Ik had absoluut niet gedacht dat ik hier zo lang zou blijven. Ik dacht dat ik na twee jaar de stap naar het buitenland ging maken, maar dat is anders gelopen. Ik wilde toch eerst mijn studie fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zo goed als afronden. Ik vind het belangrijk om ook daar het maximale uit te halen.''

Die studie wil ze niet voor niks achter de hand hebben. Pavkovic raakte in haar tijd bij Dalfsen regelmatig geblesseerd. ,,Ik weet gewoon van mezelf dat ik blessuregevoelig ben, ook al zijn veel blessures die ik heb gehad ook voornamelijk pech. Ik brak in mijn eerste seizoen mijn vinger, waardoor ik de play-offs miste. Bovendien heb ik in 2015 mijn schouder uit de kom gehad en later een gescheurde hamstring en een enkelblessure. Nu voel ik me gelukkig fit.''

Angstig

De blessures maken Pavkovic soms angstig. ,,Ik merk wel dat ik soms dat ik wat terughoudend ben. Vooral toen ik nog op zoek was naar een nieuwe club, was ik me wel heel erg bewust van het feit dat ik fit moest blijven.''

Bij Neckarsulm komt Pavkovic terecht in de kelder van Bundesliga, waar ze zich in de kijker hoopt te spelen bij bondscoach Helle Thomsen. ,,Als je in beeld wilt komen bij Oranje, dan moet je eigenlijk wel in het buitenland spelen. De club is de afgelopen jaren omhoog geklommen vanuit de vijfde Bundesliga, dus ik hoop dat we het aankomend seizoen ook beter doen dat dit jaar. Misschien bevalt het me ook wel totaal niet in het buitenland, maar ik wil het toch proberen.''

Wisselvallig

Voordat ze zich gaat verdiepen in de Duitse taal, hoopt ze met Dalfsen als winnaar uit de bus te komen in de 'best of three' om het landskampioenschap, waarin aartsrivaal VOC de tegenstander is. Al realiseert ze zich dat dit geen makkelijke opdracht is. Dalfsen presteert het hele seizoen wisselvallig en verloor vorige week in het bekertoernooi nog afgetekend van de concurrent (24-35). ,,Ik weet niet hoe het kan dat het niet altijd goed draait. We krijgen dit seizoen onder Monique Tijsterman meer vrijheid om te bedenken hoe we dingen aan moeten pakken in het veld, terwijl Peter Portengen ons vooraf precies zei wat we moesten doen. Daar moesten we erg aan wennen. In de tweede seizoenshelft ging het beter en wonnen we ook van VOC en Quintus, maar in die bekerwedstrijd ging het weer mis.''