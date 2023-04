BVC slaat zich ondanks nederlaag veilig, Dash-trainer Kuiperij maakt plaats voor nieuw trainersduo

De mannen van BVC verzekerden zich zaterdagmiddag van minimaal nog een jaar in de tweede divisie B. De ploeg van trainer Gerard Janszen, van wie het maar de vraag is of hij komend seizoen nog langs de kant staat, verloor weliswaar met 3-2 bij concurrent Heyendaal, maar de twee punten waren genoeg voor handhaving.

,,Ze moesten twee punten halen en dan doen ze ook niet meer dan nodig is”, zei Janszen gekscherend, die komend seizoen hoopt plaats te maken voor een nieuwe trainer. Janszen heeft immers ook het tweede onder zijn hoede, en is daardoor vaak afwezig, zoals afgelopen zaterdag. Over het seizoen was hij ook niet geheel tevreden. ,,We hebben ons weliswaar gehandhaafd, maar er zat meer in. Waarom dat niet gelukt is? Dat is een mentaal aspect. Soms zijn de spelers meer bezig met randzaken zoals de scheidsrechter of een vorig punt, dan volleyballen. Terwijl ze dat allemaal echt wel kunnen.”

Hij hoopt dat er volgend seizoen een nieuwe trainer langs de kant staat, maar die is voorlopig nog niet gevonden. Ook voor BVC is het zoeken naar een speld in een hooiberg. ,,Er is nog geen zicht op een nieuwe trainer, terwijl de ploeg recht heeft op een trainer die volledig beschikbaar is.”

Dash heeft wel een nieuwe trainer, en zelfs twee

Bij de vrouwen van Dash was er wél al witte rook. Bij de Vordense subtopper in de eerste divisie maakt trainer Michel Kuiperij komend seizoen plaats voor een nieuw trainersduo. Kuiperij had al langer de wens om een stap opzij te doen, omdat hij ook een rol heeft in de technische commissie. Onder Kuiperij handhaafde Dash zich de laatste twee seizoenen probleemloos. ,,Maar dat had ook zomaar anders kunnen lopen, dan is het niet lekker als je twee petten op hebt, dat moet je niet willen”, zei hij.

Kuiperij draagt het stokje na de laatste wedstrijd tegen Halley over aan Tim ten Pas, nu trainer van het Twentse Cupido in de overgangsklasse en Maik Jansen, de huidige assistent bij de vrouwen van de Doetinchemse topdivisionist Orion. Waar Ten Pas een flink aantal niveaus omhoog gaat, doet Jansen een pas terug. ,,Ik kreeg een tip over Ten Pas, dat hij voor de lange termijn een goede zou zijn. Jansen is jaren assistent geweest bij Orion, en wilde wel wat anders. Hij is alleen niet fulltime beschikbaar, maar heeft wel de ervaring op divisie-niveau. Daarom denk ik dat het een mooi duo is”, aldus Kuiperij.

De ploeg die Kuiperij nu nog onder zijn hoede heeft, blijft voor het overgrote deel in tact. Wel zoekt de club nog naar een spelverdeler, maar volgens Kuiperij moet dat dan wel iemand zijn die bekend is met de club. Dash wil namelijk zo min mogelijk speelsters van buitenaf, omdat er veel aanwas is vanuit de jeugd.