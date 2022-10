BZC blameert zich in bekertoernooi tegen tweededivisionst OZ&PC

,,Als je dertien overtalsituaties krijgt en je benut er maar één, dan is het wel duidelijk waar het aan ligt. Dat is echt heel slecht. Als je wedstrijden wilt winnen moet je zeventig à tachtig procent halen uit de overtalsituaties”, wond trainer Youri Roolvink er geen doekjes om.

Wel kreeg Roolvink een tegenvaller te verwerken, aanvoerder Filip Kljajevic ligt er meerdere weken uit met een bovenbeenblessure, na een ongeluk vrijdag op zijn werk. ,,En Filip is heel belangrijk in het uitspelen van de overtalsituaties, maar wij mogen dit natuurlijk niet verliezen.”

Uitrazen

De eerstedivisionist was bovendien gewaarschuwd. ,,We wisten dat ze bijzonder fel aan de wedstrijd zouden beginnen, hun trainer had het al weken over deze wedstrijd. We zouden ze eerst laten uitrazen en hun beste drie spelers uit de wedstrijd halen. Dat ging ook redelijk, maar dat neemt niet weg dat wij verloren omdat wij de kansen niet benutten.”

De degradant uit de eredivisie kent tot nu toe een moeilijk seizoen in de eerste divisie, en staat in de gevarenzone (9e). ,,Cijfermatig hebben we het lastig, maar dat is verder in de groep niet te merken. De sfeer is goed en de trainingsintensiteit ook”, aldus Roolvink.